На Буковині через повінь скасують міжнародні фестивалі

На Буковині через повінь скасують усі цьогорічні міжнародні фестивалі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у зв’язку зі стихійним лихом, подолання наслідків якого триває, колегія Чернівецької обласної ради рекомендувала сесії скасувати проведення в області до кінця цього року усіх масштабних святкових заходів, в тому числі міжнародних фестивалів, серед засновників яких є обласна рада і кошти на які передбачено в обласному бюджеті.

Як повідомив на прес-конференції голова Чернівецької обласної ради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ, у зв’язку зі значними збитками, завданими Буковині стихійним лихом, пропонується скасувати проведення 9-15 вересня у Чернівцях Першого Міжнародного фестивалю національних культур «Букова віть».

Ймовірно не буде також проведений наприкінці вересня перший Міжнародний військово-історичний фестиваль «Хотинська твердь», а також традиційний ХVІІІ Міжнародний гуцульський фестиваль, який мав відбутися 29-31 серпня у Вижниці.