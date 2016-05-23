Обурені обшуками в квартирах в'єтнамці пікетували Одеську ОДА (відео)

Про це повідомляє телеканал "Перший міський".

За словами в'єтнамців, на руках у правоохоронців не було належних документів на обшук, крім того, з їхніх квартир були повністю вилучені усі знайдені готівкові кошти. З інших квартир пропали документи і дорогий алкоголь. Відзначається, що правоохоронці зламували двері помешкань за допомогою молотків.

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Іноземці заявляють, що співробітники податкового відомства били людей, зокрема, від їхніх рук постраждав 65-річний в'єтнамець.

Обурені в'єтнамці перекрили вулицю біля житлового будинку, а потім прийшли з пікетом до Одеської ОДА.