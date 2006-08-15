Міліція розшукує депутата - лідера злочинного угруповання ”Башмаки”

Міністерство внутрішніх справ України звертається до громадян з проханням допомогти в розшуку одного з лідерів організованого злочинного угруповання “Башмаки”, яке діяло на території АРК, Запорізької, Харківської областей та Києва, Рувіна АРОНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, Р.АРОНОВ є депутатом Верховної Ради АРК (член НДП, обраний за списком Блоку Сергія Куніцина), а також спортивним директором ВАТ “Спортивний клуб «Таврія».

Як сказав В.ЄВДОКИМОВ, злочинне угруповання «Башмаки» налічувало 20 активних членів, з яких семеро вже заарештовано, 5 знаходяться в розшуку, решта перебуває на підписці про невиїзд.

Як зазначив заступник міністра, на рахунку цього угруповання близько 50 вбивств, 8 викрадень людей, і все це відбувалось впродовж 1991-2005 років.

Крім того, звертаючись до громадськості, заступник міністра попросив повідомити і про місце знаходження інших лідерів ОЗГ: Олександра ДАНИЛЬЧЕНКА – президента Федерації боксу Криму, а також Миколи КОЖУХАРЯ – президента Федерації з вільної боротьби АРК, та Геннадія МЕЛЬНИКА і Андріана РАКА.

В.ЄВДОКИМОВ зазначив, що на боці цього угруповання діяло приблизно 10 співробітників міліції. В той же час він не уточнив, в якому званні та на якій посаді працювали ці особи, зазначивши, що МВС проводить перевірку щодо причетності цих та інших осіб до злочинного угруповання.

Також МВС, за словами В.ЄВДОКИМОВА, гарантує повну анонімність всім, хто повідомить про місце знаходження зазначених осіб, і обіцяє винагороду. Повідомлення приймаються за телефонами: 256-10-63, 254-75-32.