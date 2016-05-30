Кабмін проводить позачергове засідання у зв'язку із загибеллю 17 людей у пожежі під Києвом

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter.

"Розпочалося позачергове засідання Кабміну під головуванням Степана Кубіва (першого віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі - УНІАН) у зв'язку з трагедією у селі Літочки", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 травня у селі Літочки Броварського району Київської області сталася пожежа в приватному двоповерховому будинку, де жили люди похилого віку. Загинули 17 осіб, ще 5 осіб госпіталізовано з опіками.

Правоохоронці затримали приватного підприємця, який організував у приватному будинку проживання людей похилого віку. Як відзначили у поліції, "з мешканцями укладалися договори. Ліжко-місце в хостелі з догляданням обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць".

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко доручив провести перевірку всіх об'єктів, де проживають люди похилого віку.

Він також повідомив, що 30 травня на позачерговому засіданні Кабміну буде затверджено склад урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі у Літочках.