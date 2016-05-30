Луценко наполегливо рекомендує Заліско, Говді і Севруку звільнитися з прокуратури

Луценко заявляє, що заступники генпрокурора Севрук, Говда та Заліско отримали наполегливе прохання про звільнення. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді сьогодні в Києві.

«Де будуть Заліско, Говда, Севрук - їх питання. Вони отримали моє настійливе прохання (про звільнення, - УНІАН)».