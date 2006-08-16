Спортивний тренер віз через кордон велику партію стероїдів

Незаконне переміщення медичних препаратів через митний кордон України попереджено правоохоронцями в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, в зону митного контролю через митний пост „Старокозаче” з боку України прямував автомобіль під керуванням громадянина Молдови, який повідомив, що переміщує лише невелику суму валюти і не має предметів, обов’язкових до декларування. Однак під час перевірки транспортного засобу у багажному відсіку автомобіля в дорожній валізі було виявлено схованку з 2 тис. 362 пігулками різноманітних стероїдів, крім того, у відділенні для рукавичок на передній панелі автомобіля приховувалися 1 тис. 238 пігулок та ампул в упаковках та 154 без упаковки, а у кишені водійського сидіння було виявлено 40 прихованих аналогічних препаратів.

Жодних документів на медикаменти не виявлено. Чим керувався в своїх діях іноземець (за фахом – спортивний тренер) – встановить слідство, підкреслили у Держмитслужбі.

Медичні препарати, в тому числі Екдистен та Сустанон, вилучено. Складено протокол про порушення митних правил.