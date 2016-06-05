Адвокат російського ГРУшника Соколовська заявила, що судитиметься з військовим прокурором Матіосом

Так вона відреагувала на слова Матіоса про те, що Соколовська відвідала Москву і координувалася звідти, і "навряд чи вона зможе це спростувати", передає 112 Україна.

"Дійсно, не те що затягування, а систематичні синхронізовані дії, які координувалися адвокатським об'єднанням, що розташоване біля центрального офісу ФСБ у Москві на Луб'янці, яку очолює випускник юридичного інституту ГРУ ЗС РФ, який координував дії з одним із адвокатів. Соколовська може судитися зі мною. Вона відвідувала і координувала свої дії", - заявив Матіос в ефірі 112 Україна.

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Соколовська такі звинувачення спростовує.

"Я вже майже звикла до висловлювань, які не мають нічого подібного з реальністю і є повною нісенітницею з боку головного військового прокурора, тому я не здивувалася. Я як громадянка України маю право бувати в будь-якій країні. Я не обмежена у праві пересування і якихось дій або спілкування з будь-якими працівниками або юридичними компаніями, які мають певні зв'язки з ФСБ, жодного разу не мала", - зазначила вона.

У відповідь на це вона цікавиться, звідки військовій прокуратурі відомо про її переміщення.

"В цьому випадку мені цікава позиція держави Україна в особі президента і головного військового прокурора, яким чином їм відомо, де саме я була. Невже щодо мене велися оперативно-розшукові дії або негласні слідчі дії, або втручалися в мою адвокатську діяльність - яким чином їм взагалі відома інформація про моє перебування в тій чи іншій країні", - сказала Соколовська.

На питання, чи буде вона судитися з Матіосом, адвокат відповіла ствердно і допустила, що у відповідачах також буде "гарант Конституції" - президент Петро Порошенко.

"Вже слід припинити всі ці дії з боку чиновників, і думаю, що буду судитися, і у відповідачах буде не тільки один пан Матіос, тому що я дуже добре слухала прес-конференцію нашого гаранта Конституції", - заявила Соколовська.

На уточнююче питання, чи точно вона вирішила судитися з Порошенком, Соколовська відповіла: "Час покаже". На питання, коли вона буде подавати позов проти Матіоса, адвокат відповіла: "Я поки не знаю, коли це буде. Але найближчим часом ви про це дізнаєтеся".