Стець розповів, скільки потрібно грошей на установку нових телевеж на Донбасі
21:27, 05 червня 2016Суспільство
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Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що на установку нових телевізійних веж на Донбасі з державного бюджету необхідно виділити від 12 до 20 млн грн.
REUTERS
Про це він розповів в ефірі 112 Україна. За його словами, для отримання цих грошей потрібно окреме голосування Верховної Ради для внесення змін до держбюджету.
Читайте такожУ найближчі 2 роки відмовитися від телевізора хочуть 12% українців – дослідженняНапередодні Мінінформполітики вже отримало відмову на виділення фінансування на будівництво телевеж на Донбасі від Міністерства фінансів, зазначив міністр.
"Тут без рішення Верховної Ради ми не обійдемося, оскільки кілька постанов подавали на розгляд Кабінету міністрів, і Мінфін нам "зарізав", говорив, що коштів немає", - пояснив міністр.
Раніше Кабмін відклав до 30 червня 2017 року повний перехід з аналогового на цифрове телебачення.
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