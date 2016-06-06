Більшість росіян схвалюють обмін Савченко - опитування

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру". Згідно з даними опитування, про справу українки Надії Савченко знають близько 70% респондентів. Нічого не чули про українську льотчицю 20% опитаних.

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Серед учасників дослідження, знайомих зі справою Надії Савченко, позитивно до помилування та обміну ставляться 43%, а негативно - 27%.

З твердженням, що Надія Савченко повинна була відбувати весь термін ув'язнення в Росії, 20-23 травня погоджувалися 48%, проте 27-30 травня (через кілька днів після помилування) так вважали лише 34%.

Кількість респондентів, які виступали за обмін, за той же проміжок часу різко зросла з 38% до 56%.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про помилування Надії Савченко, яка незаконно була засуджена в Росії до 22 років колонії за звинуваченням у вбивстві журналістів ВГТРК на Донбасі.

Потім відбувся її обмін на российских ГРУшников Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, які були засуджені на 14 років кожен.