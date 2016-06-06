Суд заарештував голову сільради на Київщині за одержання 8,5 млн грн хабара - НАБУ

Як повідомили УНІАН у Національному антикорупційному бюро України, 3 червня Солом’янський райсуд Києва за клопотанням детективів НАБУ, погодженим з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрав запобіжний захід голові сільради. Його заарештували терміном на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі понад 8,2 млн грн.

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Щодо депутата цієї сільради суд ще не виніс рішення з обрання запобіжного заходу та оголосив перерву у засіданні через скарги підозрюваного на погане самопочуття. Досудове розслідування триває.

1 червня НАБУ разом із прокурорами САП та СБУ викрили і затримали голову і депутата сільради, які вимагали та отримали неправомірну вигоду у розмірі 300 тис. євро та 10 тис. доларів США (загалом близько 8 млн 650 тис. грн) за надання в оренду земельних ділянок загальною площею 26 га.