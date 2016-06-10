У француза, який готував теракти на Євро-2016, вилучено 125 кг тротилу і зброю - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України генерал Василь Грицак на відкритті в Одесі першої в країні громадської приймальні СБУ.

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«У нього (француза – УНІАН) під час затримання вилучено 125 кг тротилу, 5 автоматів Калашникова, 5,4 тис. набоїв, більше 100 електродетонаторів, два РПГ-7 і 18 пострілів до них», - сказав він.

«Ви уявляєте, які руйнування та людські жертви могли би наступити у випадку застосування такої кількості вибухівки будь-де, будь-то Франція чи якась інша країна», - наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, в грудні 2015 року в поле зору контррозвідників потрапив громадянин Франції, який під час перебування на сході України намагався встановити контакти з українськими військовими під виглядом волонтерської допомоги. Француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової еміграції іноземців у Франції, поширення мусульманства і глобалізації світу. Також він повідомив про бажання здійснити низку терактів на знак протесту.

У квітні 2016 року терорист знову прибув до України та під контролем СБУ провів тестування зброї і вибухівки, призначених для здійснення терактів під час проведення у Франції Євро-2016.

Наприкінці травня співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Франції в пункті пропуску «Ягодин-авто» при спробі контрабандою провезти через державний кордон зброю і вибухівку.