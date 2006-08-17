З вільного продажу почав зникати бензин

У Дніпропетровській і Запорізький областях, з вільного продажу зник бензин марки А-92 і А-95. Заправити автомобіль можливо тільки за безготівковим розрахунком, або за талонами. На автомобільних заправках утворилися великі черги, повідомляє ICTV.

Продавці пояснюють дефіцит пального в першу чергу встановленням граничних цін на бензин А-95 у розмірі 4,7 грн, А-92 - 4,55 грн, дизпаливо - 4,1 грн за літр. Ще одна причина дефіциту - ремонт двох українських нафтопереробних заводів.

В той же час, Антимонопольний комітет почав проводити перевірки з приводу кризи, підозрюючи, що вона створена штучно.

РБК