У російських в'язницях утримуються близько 7 тисяч громадян України – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в Харкові на брифінгу після відкриття почесного консульства Австрії.

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"Ви маєте усвідомлювати, щоб розуміти масштаб, що українців у в'язницях російських близько 7 тис. сидить. Це українські громадяни, яких Міністерство закордонних справ України захищає, кожного", - сказав він.

Заступник міністра визнав, що в російських тюрмах утримуються як кримінальні, так і політичні в'язні. Представник МЗС підкреслив, що про звільнення останніх Україна веде постійні переговори.

"Постійно (ведуться переговори - УНІАН). У ситуації з Савченко були змушені втручатися безпосередньо президенти держав. Рівень цих переговорів був дуже високий і складний. З усіма людьми, яких ми вважаємо політичними в'язнями в Росії, робота ведеться нашими консулами з самого початку, з першого дня. Зараз їх стає більше, додалися кримські татари", - зазначив Пристайко.

За його словами, Україні відомо про близько півтора десятка ув'язнених за політичними мотивами кримських татар. "Є різні цифри. Ми зараз маємо тільки півтора десятка кримських татар", - зазначив заступник міністра.

Пристайко також зазначив, що в ситуації з ув'язненими в Росії українцями Станіславом Клихом і Миколою Карпюком, які вчора, 26 травня, отримали вирок, є схожість із ситуацією Надії Савченко.

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"Ми не хочемо завадити цим переговорам, але в цьому є певна послідовність кроків", - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховний суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 роки ув'язнення в колонії суворого режиму, Станіслава Клиха - до 20 років ув'язнення.

У Росії їх звинуватили в «участі у банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що за часів першої чеченської війни Карпюк і Клих створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ із 2014 року.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Карпюк і Клих повинні бути звільнені згідно з Мінськими угодами.

Суд РФ 22 березня засудив Надію Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю сплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня Путін підписав указ про помилування Савченко, цього ж дня її обміняли на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.