Афанасьєва виписали з медцентру для реабілітації

Про це Крим.Реалії розповіла його мати Ольга Афанасьєва.

«Виписали сьогодні, на подальшу реабілітацію. Нам виписали курс лікування таблетками поки що, а далі ми ще не знаємо, що буде», – сказала Афанасьєва.

Читайте також"Пройшов через тортури і біль": Афанасьєв звернувся до іноземним журналістам

Вона повідомила, що поки їх сім'я зупинилася у друзів у Києві. Тут Афанасьєви будуть ще кілька днів.

Як повідомлялося, Афанасьєв і Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня. Їх обміняли на одеситів - представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують у сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».

У Росії 26-річному Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичної групи і засудили у 2015 році до семи років ув'язнення, а 74-річному Солошенку присудили шість років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.