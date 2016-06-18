Афанасьєва виписали з медцентру для реабілітації
Кримчанина Геннадія Афанасьєва, який після звільнення з політичного ув’язнення в Росії проходив медичне обстеження в Києві, виписали 17 червня з медичного центру.
Про це Крим.Реалії розповіла його мати Ольга Афанасьєва.
«Виписали сьогодні, на подальшу реабілітацію. Нам виписали курс лікування таблетками поки що, а далі ми ще не знаємо, що буде», – сказала Афанасьєва.
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Вона повідомила, що поки їх сім'я зупинилася у друзів у Києві. Тут Афанасьєви будуть ще кілька днів.
Як повідомлялося, Афанасьєв і Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня. Їх обміняли на одеситів - представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують у сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».
У Росії 26-річному Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичної групи і засудили у 2015 році до семи років ув'язнення, а 74-річному Солошенку присудили шість років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.