Єхануров обіцяє продемонструвати, як зумів зберегти боєготовність ЗСУ

Міністерство оборони України на параді до Дня Незалежності продемонструє, що зуміло зберегти боєготовність Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні під час прес-конференції у Житомирі.

"З конфлікту у Грузії нам, українцям, потрібно робити свої українські висновки, головний з яких - необхідність мати міцні Збройні сили. Тому ми постараємося на святковому параді до Дня Незалежності продемонструвати, що Міноборони, не дивлячись на непродуману політику скорочення ЗСУ, яка, я маю надію, вже закінчилася, все-таки зуміли зберегти боєздатність нашої армії. Ми це продемонструємо", - підкреслив керівник оборонного відомства.