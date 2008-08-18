ОКР пояснив успіхи китайських олімпійців фармакологією

Офіційний представник Олімпійського комітету Росії (ОКР) Геннадій Швець заявив, що успіхи китайських спортсменів на Іграх-2008 пояснюються використанням досягнень фармакології та народної медицини. Швець також зазначив великий матеріальний і людський ресурс Китаю, повідомляє РІА “Новости”.

За словами Швеця, котрий має посаду керівника прес-служби ДКР, не можна виключати, що китайці використовують фармакологічні засоби, які не входять до списку речовин, заборонених Світовим антидопінговим агентством (WADA).

Чиновник наголосив, що китайці можуть користуватися як досягненнями сучасної фармакології, так і народною медициною. "Хоча цього може і не бути", - утім, додав.

Керівник прес-служби ОКР наголосив також на великому людському ресурсі Китаю. "У них є вибір - населення півтора мільярди", - сказав Кравець. За словами чиновника, в Китаї здійснюється відбір талановитих дітей, які проходять таку олімпійську підготовку, якої немає в інших країнах.

Кравець вважає, що на літній Олімпіаді 2012 року в Лондоні китайські спортсмени зможуть виступити ще краще, ніж на Іграх в Пекіні.