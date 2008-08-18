Київська міліція обнишпорить підвали і дахи у центрі міста

Громадський порядок у столиці 24 серпня - на День Незалежності України - охоронятимуть близько 5 тис. співробітників органів внутрішніх справ, включаючи резерв.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, посилена охорона громадського порядку в місцях проведення масових заходів здійснюватиметься з 23 серпня, коли в Україні відзначатимуть День Державного прапора.

22 серпня при київському Главку міліції буде створено оперативний штаб, який почне працювати з 9.00. До складу штабу, крім керівництва, увійдуть мобільні групи реагування, слідчо-оперативні групи та групи документування.

Водночас буде налагоджена взаємодія з Управлінням Державної охорони та іншими правоохоронними структурами для ефективнішого забезпечення охорони громадського порядку.

У центрі Києва, де відбуватимуться масові заходи за участі вищих посадових осіб держави, напередодні свят ретельно перевірятимуться дахи, підвали, під’їзди будинків, що розташовані навколо Хрещатику та Майдану Незалежності.

Разом з тим 23-24 серпня у центрі міста буде обмежений рух транспорту, а також посилена охорона будівель органів державної влади і дипломатичних представництв.