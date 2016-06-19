У Донецькій області на гранаті підірвався мирний житель

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в області, трагедія сталася сьогодні близько 6-ї години ранку в місті Сіверськ.

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За даними поліції, сусіди почули вибух у будинку, але спочатку подумали, що вибухнув газ, і повідомили про це доньці загиблого, яка живе окремо. Вона звернулася до правоохоронців та газової служби.

Як з’ясували поліцейські, гранату чоловік знайшов на березі річки Сіверський Донець під час риболовлі, і замість того, щоб повідомити про небезпечну знахідку правоохоронцям, приніс її додому. Обставини трагедії з’ясовуються. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.