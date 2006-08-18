Пожежа в приміщенні київського універмагу ”Україна”

Пожежа відбулася на складах універмагу «Україна» в Києві на вулиці Пестеля, 3. Про це повідомила прес-служба головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків Чорнобильської аварії в Києві.

Пожежа відбулася вранці у п`ятницю, 18 серпня, повідомлення про нього прийшло на пульт пожежно-рятувальної служби в 5:13 ранку, після чого на місце пожежі відправилися машини з 3 пожежно-рятувальних частин.

Згідно повідомлення, горів руберойд, яким був покритий дах складу.

Співробітники МінНС відразу локалізували вогонь, і вже в 5:48 пожежа була ліквідована.

Як виявилося, на складах зберігалися тільки порожні дерев`яні ящики і старі меблі.

За попередніми висновками фахівців, причина пожежі - коротке замикання електропроводів на складі.

Обком з посиланням на Українські новини