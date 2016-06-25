У Польщі Савченко отримала престижну премію "Орел" Яна Карського за "силу духу"

Як передає Польське радіо, рішенням журі нагороди, українську льотчицю відзначено «За силу духу в боротьбі за людську гідність і честь».

На церемонії Савченко подякувала за підтримку, яку отримала від Польщі як вона особисто, так і вся Україна, і попросила вибачення за образи і непорозуміння, що виникали між двома народами у минулому.

Своєю чергою секретар Товариства Яна Карського, що присуджує нагороду «Орел», Яцек Возьняк нагадав, що Карський теж був в’язнем «совєтів» на польській землі, а потім дивом «уникнув долі кільканадцяти тисяч польських офіцерів, знищених Сталіном в Катині». Карському вдалося втекти до Варшави, де він боровся за Польщу.

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«Так як лейтенант Карський, так і лейтенант Савченко витримала час неволі. Витримав завдяки силі волі й духу. Витримала теж завдяки підтримці вільних людей, які хочуть миру», - наголосив Возьняк.

Карський – учасник польського руху опору, Праведник світу.

Нагорода «Орел» Яна Карського присуджується з 2000 року. Раніше нагороду отримали польські політики Яцек Куронь, Лех Васенса, посмертно російський опозиціонер Борис Немцов.