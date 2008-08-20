Теоретично хліб дорожчати не повинен

Сьогодні причин для різкого зростання цін на хліб немає.

Таку думку висловив президент ЗАТ «Холдинг «Т і С» Володимир СЛАБОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«На сьогоднішній день можу сказати, незважаючи на те, що в структурі собівартості третину займає борошно, сьогодні причин для різкого зростання цін на хліб немає», - сказав В.СЛАБОВСЬКИЙ, додавши, що «це не значить, що їх не буде завтра, коли дорожчатиме газ, електроенергія тощо».

Разом з тим він зазначив, що сьогодні в Україні ціна на продовольчу пшеницю вища, ніж на продовольчу пшеницю в аналогічний період минулого року. «Насправді впала ціна лише на фуражну пшеницю, на пшеницю низької якості. Для хлібопечення ціна на продпшеницю сьогодні вища, ніж минулого року», - сказав В.СЛАБОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що "дорожчає газ, дорожчає електроенергія, всі складові собівартості виробництва хліба. Але в продуктовій інфляції зростання цін на хліб займає останню позицію, і ціна на хліб зростає найповільніше, тому що його адміністративно стримують".

Експерт повідомив, що на сьогодні підприємства закуповують продовольчу пшеницю 1-го класу по 1320 грн./т - без доставки на елеватор, а з доставкою на елеватор ціна коливається від 1350 до 1360 грн./т. Ціна на пшеницю 4-го класу коливається від 1220 до 1270 грн./т.