ГПУ оголосила двом "айдарівцям" про підозру у збройних нападах, грабежах та викраденнях людей

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як зазначається в повідомленні, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані добровольці вступили до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», у зв’язку із чим отримали особисту вогнепальну зброю.

За даними ГПУ, вони «у співучасті з військовослужбовцями 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень».

«Вказані особи підозрюються в організації озброєної банди з метою нападу на окремих осіб; у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу (розбої), поєднаному з проникненням у житло, вчиненому організованою групою; у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, організованою групою осіб, поєднаного з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілого; у незаконному викраденні більш ніж двох осіб способом, небезпечним для життя та здоров’я потерпілих, вчинене із застосуванням зброї, організованою групою; у незаконному заволодінні паспортами та іншим важливими особистими документами, вчиненому організованою групою», - заявили в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.