Під Харковом правоохоронці виявили велику схованку боєприпасів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, боєприпаси були виявлені цього тижня у лісопосадці поблизу селища Мала Рогань у Харківському районі.

Читайте такожПід Києвом виявили схованку з гранатометами російського виробництва (фото)Зазначається, що невідомі там заховали 5 ручних гранатометів, майже 50 гранат, понад 3,7 тисяч набоїв різних калібрів та 55 комплектуючих до боєприпасів.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення даного злочину передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.