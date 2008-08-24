Експерти: даремно Україну звинуватили у геноциді

Звинувачення в причетності України до російсько-грузинського збройного конфлікту не мають під собою жодних підстав, заявляють експерти Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК і Сергій ЗГУРЕЦЬ у статті для тижневика «Дзеркало тижня».

«Весь світ потрясли повідомлення про застосування грузинським лідером реактивних систем залпового вогню (РСЗВ «Град» і «Смерч»)… І саме з них почалися страшні розповіді про таємні поставки Україною дружній Грузії цих смертоносних систем», - відзначають В.БАДРАК і С.ЗГУРЕЦЬ.

«Насправді правий був добродій Жюль Верн, коли заявив, що «брехня, видавана за правду, найчастіше спирається на правдоподібні подробиці». Бо ні РСЗВ «Град», ні РСЗВ «Смерч» Україна Грузії ніколи не постачала», - заявили експерти.

Вони нагадали, що 16 систем «Град» залишались у Грузії ще з часів СРСР, чотири РСЗВ країна одержала від Ізраїлю. Ще шість РСЗВ до Грузії поставила Чехія, що підтверджують звіти ООН за 2003 і 2004 роки. Боєприпаси до них, за даними російських звітів, Грузія одержала з Туреччини. Крім того, багато неофіційних джерел вказують на російський слід в поставках РСЗВ до Грузії.

«Принаймні, українського сліду тут явно немає. Отже звинувачення в геноциді - не за адресою», - наголосили експерти.

На їх думку, подібні звинувачення зумовлені виключно прагненням Росії втримати держави колишнього СРСР в зоні свого геополітичного впливу.

«Інсценоване звинувачення керівництва Південної Осетії на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо «участі в геноциді осетинського і грузинського народів» - спосіб створити ефект прихильності України до російсько-грузинського конфлікту… З таким ярликом Україні навряд чи варто розраховувати на отримання ПДЧ в грудні цього року», - пояснили В.БАДРАК і С.ЗГУРЕЦЬ.