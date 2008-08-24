Грузія просить у МВФ допомоги на відновлення інфраструктури

Грузинський уряд звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням надати фінансову допомогу для відновлення інфраструктури, зруйнованої в результаті військового конфлікту з Росією.

Як повідомляє "Рейтер", за словами першого заступника директора-розпорядника МВФ Джона ЛІПСКІ, "наша команда або вже прибула до Тбілісі, або буде там завтра. Уряд попросив приїхати, щоб обговорити можливе використання коштів фонду".

Він наголосив, що МВФ обговорить з грузинською владою можливість продовжити угоду про надання Грузії кредиту у момент звернення.

Запропонована МВФ програма може допомогти Грузії залучити іноземні інвестиції, які виявились під питанням після спроби Тбілісі силоміць повернути контроль над бунтівною Південною Осетією.

Міжнародні рейтингові агентства минулого тижня попередили, що економіка Грузії може серйозно постраждати в результаті воєнних дій.

Агентство Fitch Ratings 8 серпня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і місцевій валюті Грузії до "B+" з "BB-" і присвоїв йому негативний прогноз . Standard & Poor також знизило рейтинг Грузії з "В" до "В+".

Світовий банк у четвер повідомив, що направив до Грузії комісію, щоб оцінити масштаб збитків, обговорити плани з відновлення зруйнованих об`єктів і допомогти грузинському уряду залучити міжнародних донорів для створення фонду, кошти з якого підуть на підтримку економіки і допомогу населенню.