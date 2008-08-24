У Луцьку відкрили пам'ятний знак жертвам Чорнобиля
03:41, 24 серпня 2008Суспільство
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Скульптор - Василь Гурмак
У Луцьку відкрили пам`ятний знак "Жертвам Чорнобиля".
Як передає кореспондент УНІАН, автором постаменту є скульптор, професор Львівської академії мистецтв Василь ГУРМАК. Благоустроєм пам`ятника займався головний художник Луцька Ярослав МАТВІЇВ. .
Для спорудження монументу було зібрано пожертви обласним благодійним фондом "Інваліди Чорнобиля" та Волинським обласним добровільним товариством "Спілка Чорнобиль". Також виділялись кошти з обласної та міської рад.
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