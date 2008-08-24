В Україні немає нормативно-правової бази, що регулює оборот трансгенних рослин, і внутрішній ринок України відкритий для трансгенної продукції, заявив у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» президент Союзу виробників харчової промисловості України Олег ЮХНОВСЬКИЙ.

«Кількість країн, які вимагають маркірувати продукти на наявність генетично модифікованих організмів (ГМО), постійно зростає. Згідно з директивою Європарламенту і Ради Європи від 22 вересня 2003 року №1829/2003, всі країни мають маркірувати продукти на наявність ГМО при перевищенні рівня 0,9%. А в Україні немає нормативно-правової бази, що регулює оборот трансгенних рослин», - зазначив експерт.

«Тому відсутність відповідних законодавчих і нормативно-правових документів на широкий спектр агропродовольчої продукції, виробленої з сої, кукурудзи, цукрового буряка, томатів, картоплі, ріпаку, кабачків або з їх використанням у рецептурах, може стати технічним бар`єром, подолати який в умовах СОТ Україна практично не здатна», - вважає О.ЮХНОВСЬКИЙ.

Таким чином, за його словами, внутрішні ринки України залишаються повністю відкритими для ввезення продукції з генетично модифікованих організмів.

«А оскільки сільгосппродукція і харчові продукти з ГМО стоять дешевше, ми ризикуємо відразу втратити не тільки внутрішній ринок, але й зовнішній», - застеріг О.ЮХНОВСЬКИЙ.