В аварії на трасі Київ-Одеса загинули 5 людей

П`ять чоловік загинули і сім постраждали в результаті автомобільної аварії на трасі Київ-Одеса в неділю.

«На 418-му км траси у машини Nissan, що рухалася у бік Києва, спустило колесо, і вона на повному ході врізалася в автомобіль Renault, що йшов зустрічною смугою. У результаті з ними зіткнулися ще кілька машин», - повідомили в прес-службі обласного ДАІ. За попередніми даними, серед потерпілих є діти, зокрема дворічна дівчинка, передає Газета.ру.