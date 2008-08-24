У Луцьку освячено місце під пам'ятник Степану Бандері

У Луцьку під час урочистого віче з нагоди Дня Незалежності України владика Української православної церкви Київського патріархату МИХАЇЛ освятив місце під майбутній пам`ятник провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник плануються встановити на майдані поблизу Палацу урочистих подій.

Луцький міський голова Богдан ШИБА привітав учасників віче зі святом та освяченням місця під пам`ятник провіднику ОУН.

У своїй промові він зазначив: «Ми маємо не тільки згадувати, якою дорогою ціною нам вдалося виборювати нашу незалежність, а й зважати на сьогодення. Випадок з Грузією показує нам, що загроза незалежності в Україні існує й сьогодні. Але поки серед нас є хмельницькі, петлюри, коновальці, бандери, шухевичі – ми не дозволимо жодній зайді топтатися по нашій рідній землі».

Загалом у віче взяли участь представники міської та обласної влади, українського козацтва, політичних партій та громадських організацій національно-демократичного спрямування.

Перед учасниками віче виступили хор «Посвіт», квартет «Акорд» та народний артист України Валерій МАРЕНИЧ.