Слідство наполягатиме на арешті чиновника "Укрзалізниці", який влаштував ДТП - нардеп (фоторепортаж)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Антон Геращенко.

"Готуються документи до суду на вибір запобіжного заходу. Слідство, швидше за все, буде просити арешт, зважаючи на те, що Федорко втік з лікарні, де йому робили огляд", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, нардеп опублікував фото, на яких чітко видно, що лобове зіткнення сталося навіть не на стороні, якою їхав Максим, а на узбіччі, куди він намагався піти від удару.

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"На фото, опублікованому lb.ua, є поранена дружина Макса Левіна. У неї перелом передпліччя, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, множинні забої. Аналогічні травми, за винятком перелому передпліччя, отримав і малолітній син Максима", - розповів Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня дорогою на Боярку в Київській області начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" у стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 зіткнувся з автомобілем журналіста Максима Левіна, який їхав разом з дружиною та трьома малолітніми дітьми.