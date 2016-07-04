Під Києвом п'яний начальник відділу "Укрзалізниці" на Audi врізався в автомобіль журналіста (фото)

Про це повідомив народний депутат із фракції "Народний фронт", радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook сьогодні вранці.

"Дружина Максима і один з його малолітніх синів доставлені до лікарні з численними травмами. П'яний негідник спочатку розмахував посвідченням помічника голови Ради ветеранської організації МВС, а коли нові патрульні поліцейські пояснили йому, що "ксиви" більше не працюють, втік із лікарні, де мали проводити огляд на алкоголь. За цим фактом проводиться службова перевірка", - написав Геращенко.

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За його словами, водієм Audi Q7 виявився начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко, "друг і соратник звільненого рік тому з кримінальними справами, скандального начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина".

"За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Іван Федорко розшукується співробітниками карного розшуку. Думаю, що переховується у когось з друзів, чекаючи, коли вивітритися алкоголь. Але це йому не допоможе. Він і його сім'я повинні молитися, щоб дитина і дружина Макса Левіна залишилися живі, після його злодіяння. Також я звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна та директора "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна з вимогою негайно звільнити із займаної посади Івана Федорка за дії, що перешкоджають слідству. А також провести службову перевірку результатів його роботи на своєму посту. Івана Федорка і його покровителів попереджаю - справу зам'яти, як зазвичай сподіваються в таких випадках, не вийде. Доведеться відповідати за законом", - наголосив Геращенко.