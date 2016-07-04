ДТП за участю п'яного начальника відділу "Укрзалізниці": прокурори прибули в лікарню до Федорка (фото)
21:13, 04 липня 2016Суспільство
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Прокурори прийшли в лікарню "Укрзалізниці" для проведення слідчих дій щодо начальника відділу вантажних перевезень і логістики "Укрзалізниці" Івана Федорка.
10 хвилин в приймальне відділення нікого не пускали / ru.espreso.tv
Про це інформує Эспрессо.TV.
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Сторож сказала, що керівництва лікарні напевно немає. 10 хвилин в приймальне відділення нікого не пускали. Потім вийшов лікар і пропустив слідчих і прокурорів.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня дорогою до Боярки в Київській області начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" в стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 зіткнувся з автомобілем журналіста Левіна, який їхав разом з дружиною та трьома малолітніми дітьми.
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