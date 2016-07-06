ГПУ: За місцем дислокації "Дніпро-1" знайшли рекордну кількість незаконно вивезеної із зони АТО зброї (фото)

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України у тісній взаємодії з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та підрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, управлінням внутрішньої безпеки Національної поліції України у м. Києві, Державною прикордонною службою України, зранку 06.07.2016 розпочато спецоперацію з вилучення незаконно утримуваної зброї та боєприпасів, які викрадені та вивезені із зони проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

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За даними ГПУ, «проведеними слідчими (розшуковими) заходами за місцем дислокації полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУ НП у Дніпропетровській області виявлено рекордну кількість незаконно утримуваної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які викрадені, вивезені з зони АТО як вже списане військове майно, що використовувалось під час зіткнень з бойовиками терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”».

Спецоперація триває, вживається комплекс передбачених законом заходів з метою подальшого вилучення зброї та боєприпасів, а також встановлення кола осіб, причетних до організації незаконного їх зберігання, підкреслили в Генпрокуратурі.