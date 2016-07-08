Високопосадовця ДФС викрили під час отримання 125 тисяч гривень хабара
11:25, 08 липня 2016Суспільство
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Співробітники головного управління внутрішньої безпеки і Генеральної прокуратури затримали керівника відділу центрального апарату Державної фіскальної служби під час отримання 125 тис. грн хабара.
Служба безпеки ДФС затримала керівника відділу свого центрального апарату / Фото УНІАН
"Затримали "на гарячому" керівника відділу центрального апарату ДФС, яка вимагала від працівника регіонального підрозділу Державної фіскальної служби кошти в сумі 10 тис. доларів США за непритягнення останнього до відповідальності за результатами службового розслідування", - повідомила прес-служба ДФС.
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Як повідомляв УНІАН, з ініціативи служби внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в січні-лютому було відкрито 241 кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ДФС злочинів у сфері службової діяльності.
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