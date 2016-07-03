Фіскальну службу реформують за прикладом поліції – Мінфін

Реформа ДФС є наступним пріоритетом після завершення переговорів з МВФ Про це глава відомства Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю ZN.UA.

Читайте такожНа завершення реформ МВС України необхідно $200 мільйонів - Деканоїдзе

"Ми проведемо реформу ДФС за прикладом реформи поліції. Основа всього — оновлення кадрів та залучення молодих і мотивованих людей. Ми далі скоротимо штат, введемо повністю прозорий відбір нових людей за відкритим конкурсом. При цьому зменшимо людський фактор, введемо нові IT-системи. Ліквідуємо податкову поліцію", - розповів Данилюк.

"Ми вже затвердили основні вимоги до поліпшення роботи служби у нових KPI (key performance indicator - показники ефективності. - ред.), що відображають очікування бізнесу. Зараз важливо їх чітко оцифрувати, щоб вони були стимулюючими для ДФС. Виконання КРІ і буде основною оцінкою діяльності ДФС", - додав глава відомства.

"Пріоритетів не може бути десять одночасно. Зараз для мене пріоритетним є завершення переговорів з МВФ, які критично важливі для країни. Наступний пріоритет — реформування фіскальної служби і митниці", - зазначив міністр.

Нагадаємо, з осені 2015 року Державна фіскальна служба України звільнила через зловживання і корупцію близько трьохсот керівників митниць. Крім того, з початку цього року підрозділами внутрішньої безпеки ДФС близько 60-ти справ вже направлено до судів.