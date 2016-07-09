Порошенко: Вступ України до НАТО підтримують 53% українців
22:11, 09 липня 2016Суспільство
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На думку президента, це свідчить про зміну менталітету українського суспільства.
Партнерство НАТО - Україна / nato.int
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.
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«Сьогодні ми значно підвищили кількість українців, які підтримують членство України в НАТО: якщо два роки тому це було 13%, зараз це 53%», - заявив український президент.
«Це дійсно результат змін менталітету (українського) суспільства сьогодні», - зауважив Порошенко.
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