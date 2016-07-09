Порошенко: Вступ України до НАТО підтримують 53% українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.

Читайте такожУкраїнці більше задоволені своїм життям, ніж життям країни - дослідження

«Сьогодні ми значно підвищили кількість українців, які підтримують членство України в НАТО: якщо два роки тому це було 13%, зараз це 53%», - заявив український президент.

«Це дійсно результат змін менталітету (українського) суспільства сьогодні», - зауважив Порошенко.