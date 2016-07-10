У центрі Харкова вночі стався вибух невстановленого предмета.

Читайте такожУ Дніпрі невідомий кинув гранату у двір приватного будинку

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

За даними поліції, інформація про вибух на вулиці Чернишевського надійшла сьогодні о 00.50.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Призначені експертизи для визначення типу вибухового пристрою.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).