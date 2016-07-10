У центрі Харкова вночі стався вибух
19:28, 10 липня 2016Суспільство
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У результаті вибуху ніхто не постраждав. Призначено експертизи для визначення типу вибухового пристрою.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 ККУ (хуліганство) / Фото УНІАН
У центрі Харкова вночі стався вибух невстановленого предмета.
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Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.
За даними поліції, інформація про вибух на вулиці Чернишевського надійшла сьогодні о 00.50.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Призначені експертизи для визначення типу вибухового пристрою.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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