Сьогодні за деякими адресами в Харкові відключать воду (список)

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на КП "Харківводоканал".

Зі списком адрес, де тимчасово припинене водопостачання, можна ознайомитися нижче.

Київський район:

вул. Героїв Праці, 12-г (стояк), пр. Жуковського, 1 (п. №1, спарений стояк), вул. Труфанова, 14 (п. №4,5), вул. Продольна, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 11 липня

Московський район:

вул. Ангарська, 3-23 (п/с) до 20:00, вул. Бучми (Командарма Уборевича), 42-а (стояк), вул. Академіка Павлова, 140 (п. №10, стояк), пр. Тракторобудівників, 162-в (п. №1, стояк), вул. Героїв Праці, 50 (п. №2, стояк), вул. Гвардійців Широнінців, 47-а (п. №3, стояк) до 17:00, вул. Гвардійців Широнінців, 62 (стояк), пр. Тракторобудівників, 77 (стояк), пр. Московський, 191 (стояк) до 17:10, пр. Ювілейний (50 років ВЛКСМ), 70 (п. №4 , стояк), пр. Тракторобудівників, 67-а (п. №2, стояк) до 18:10 11 липня.

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Немишлянський район:

пр. Петра Григоренка, 7 (п. №1, спарений стояк), Салтівське шосе, 106-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 липня

Основ'янський район:

пр. Гагаріна, 68 (п. №1, стояк) до 17:00 11 липня

Слобідський район:

вул. Монюшка, 12-а (п. №2, стояк) до 17:00 11.07.16 р., пр. Героїв Сталінграда, 148 (п. №5, стояк) до 18:00 11 липня

Холодногірський район:

вул. Сергія Борзенка, 8 (стояк) до 17:35 11 липня

Шевченківський район:

вул. Дерев'янка, 4 (п. №4, стояк) до 17:00, пр. Науки (Леніна), 24 (п. №2, стояк), вул. Чичибабіна, 7 (п. №1), вул. Клочківська, 336-а (п. №1, стояк) до 20:00, вул. Новгородська, 22 (п. №1, стояк) до 21:00 11 липня