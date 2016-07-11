DW: Українці в лідерах серед одержувачів громадянства Німеччини

Про це повідомляє DW з посиланням на статистичне відомство Німеччини.

За даними Федерального відомства статистики Німеччини, оприлюдненими у понеділок, 11 липня, протягом 2015 року 4 тис. 167 українців отримали німецьке громадянство. Це майже на третину більше, ніж у 2014 році.

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Загалом у 2015 році громадянство ФРН отримали 107 тис. іноземців. Як зазначають у статистичному відомстві, це на тисячу осіб - один відсоток - менше, ніж у попередньому році. Серед натуралізованих у Німеччині в 2015 році іноземців найбільшу кількість становили турки (19 674 факти отримання громадянства ФРН), за ними слідують поляки (5 945) та українці, а також косовари, іракці та італійці. Кількість натуралізованих росіян впала на 15 відсотків та склала близько 2 300 осіб.

Однією з основних умов набуття німецького громадянства є факт проживання в країні протягом 10 років.