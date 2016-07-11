Одеська ОДА заснувала музичну премію імені джазмена Кузнєцова

Як передає кореспондент УНІАН, про це в мережі Facebook повідомила заступник голови ОДА Соломія Бобровська.

За її словами, відповідне розпорядження підписано сьогодні – в день народження Кузнєцова.

«Так склалися обставини, що саме в день народження Юрія Кузнєцова підписано розпорядження про заснування обласної музичної премії його імені. Це найменший наш подарунок у пам'ять про нього, оскільки його харизма, творіння, справжність і віртуозність точно існують в одиничному варіанті», - написала Бобровська.

Вона також зазначила, що вручення премій відбуватиметься щорічно в рамках міжнародного джазового фестивалю «Джаз-карнавал в Одесі» (Odesa Jazz-Fest).

Як повідомило УНІАН джерело в ОДА, наразі документи, що стосуються вищезазначеної премії, проходять відповідну процедуру узгоджень.

Передбачається, що преміальний фонд становитиме близько 40 тисяч гривень.

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«Остаточна сума та умови присудження премії будуть встановлені пізніше, після проходження необхідних узгоджень», - сказали в ОДА.

Довідка УНІАН. Юрій Кузнєцов народився 11 липня 1953 року в Одесі. Український джазовий піаніст, віртуозний імпровізатор-мультиінструменталіст, композитор і педагог, засновник і арт-директор міжнародного джазового фестивалю «Джаз-карнавал в Одесі», президент «Клубу високої Музики», заслужений діяч мистецтв України.

Грав твори в спектрі від класичного до експериментального й авангардного джазу, володар спеціального призу Пола Маккартні на міжнародному конкурсі Yesterday в Естонії.

Є одним із засновників естрадно-джазового відділення Одеського музичного училища ім Костянтина Данькевича. Автор музики до багатьох театральних вистав, брав активну участь в озвучуванні світових шедеврів німого кіно: Олександра Довженка «Арсенал», Георгія Тасіна «Нічний візник» та ін. Помер музикант у ніч на 2 травня 2016 року в Одесі внаслідок тяжкої хвороби.