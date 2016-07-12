Замовника вбивства київського бізнесмена і його сім’ї, яке інсценувала поліція, засудили до 10 років

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, встановлено, що обвинувачений, перебуваючи під слідством за вчинення шахрайства та привласнення коштів, позичив у свого колишнього бізнес-партнера 50 тисяч доларів нібито для погашення кредиту у банку.

Згодом, не маючи можливості віддати борг, чоловік вирішив позбутися кредитора та водночас заволодіти його майном та коштами. Для цього влітку 2015 року він підшукав виконавця, який мав викрасти бізнесмена, його дружину й сина, після чого вбити їх та сховати тіла.

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"Життя потерпілим вдалося зберегти завдяки працівникам столичної поліції, які інсценували вчинення злочину", - сказано в повідомленні.

Будучи впевненим у тому, що усі троє членів родини потерпілого викрадені та примусово утримуються у таємному місці, замовник злочину проник у їхню оселю, щоб відшукати та заволодіти матеріальними цінностями. Правоохоронці затримали підозрюваного "на гарячому" у будинку потерпілих.

Обухівський райсуд погодився з доводами прокурора, який у судовому засіданні надав беззаперечні докази вини обвинуваченого, та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.