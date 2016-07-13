Верховний суд визнав порушення присяги суддями, які виносили рішення щодо активістів Майдану

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Небесної сотні Роман Маселко.

Він уточнив, що крапку в розгляді дій щодо трьох київських суддів Верховний суд поставив 12 липня.

"Судді Майдану будуть покарані! Вчора ВСУ поставив остаточну крапку в питанні, чи порушили присягу судді при винесенні незаконних рішень щодо активістів Майдану і будуть вони хоча б звільнені", - написав він.

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"Нагадую, досі Вищий адміністративний суд масово скасовував рішення ВРЮ про звільнення суддів Майдану. ВАСУ вважав, що судді нічого не порушили. Натомість Верховний суд, розглянувши справи судді Чалої, Швачач, Марцинкевича, вирішив, що Вища рада юстиції дійшла правильного висновку про порушення цими суддями присяги, а рішення ВАСУ про скасування висновків УСЮ є незаконними ", - повідомив він.

"Чому ВАСУ в усіх справах зайняв позицію про неможливість відповідальності суддів викликає цілу низку питань. Окремі висновки ВАСУ відверто дивували", - додав адвокат.