Суд повністю виправдав й відпустив журналіста Коцабу, який закликав українців відмовлятися від мобілізації

Захисник Коцаби у своєму виступі наголошував, що інкримінована журналісту стаття про перешкоджання діяльності ЗСУ є безпідставною, передає "Галка".

Також він заявив, що зрив мобілізації, в якому звинувачують Коцабу, не є компетенцією ЗСУ, а жоден зі свідків, які виступили в суді, не сказали про вплив звернення Коцаби на мобілізацію.

У свою чергу прокурор наголосив, що підтримує апеляційну скаргу сторони держобвинувачення. За його словами, суд неґрунтовно і не у повному обсязі дослідив докази та матеріали справи, що не дало можливості визнати Коцабу винним у державній зраді.

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Крім того, у суді слово надали й обвинуваченому. Коцаба вкотре заявив, що події на Донбасі вважає братовбивчою війною, але винним себе у зраді і перешкоджанні Збройним Силам не визнає.

Згодом суд підтримав скаргу Коцаби та його захисників і скасував рішення Івано-Франківського міського суду, визнавши блогера невинним у перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Після завершення зачитування ухвали Коцаба рушив додому.

Як повідомляв УНІАН, Коцаба був заарештований за рішенням суду 8 лютого 2015 року. Йому інкримінували державну зраду, умисні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ), зокрема, за розміщений у соцмережі відеоролик «Я проти мобілізації», в якому він закликав «адекватних людей" відмовитися від мобілізації.

12 травня Івано-Франківський міський суд своїм вироком призначив 3,5 роки позбавлення волі блогеру Руслану Коцабі.