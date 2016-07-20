До розслідування вбивства Шеремета залучать європейських експертів

Про це він заявив сьогодні під час наради з силовиками, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Президент також доручив міністру закордонних справ зв’язатися з партнерами з ЄС для того, щоб запросити їхніх експертів для розслідування вбивства журналіста», - йдеться в повідомленні.

Президент повідомив, що попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з посольством США в Україні залучення у слідчу групу експертів ФБР, які мають унікальні методи у дослідженні вибухової техніки.

Глава держави наголосив, що розслідування має бути максимально прозорим.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблого, зокрема Олені Притулі, якій за дорученням президента має бути надана охорона.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей. Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".