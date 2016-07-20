Посольство США в Україні очікує, що вбивство Шеремета буде розслідувано

Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства, яка є в розпорядженні УНІАН. "Ми шоковані й засмучені звісткою про смерть відомого журналіста Павла Шеремета, котрого було вбито безпрецедентним вибухом автомобіля сьогодні вранці в Києві. Павло жив цілеспрямованим і чесним життям в кількох країнах. Ми поважаємо його як безстрашного професіонала і прихильника свободи слова, Революції гідності, котрий прагнув кращого майбутнього для України", - йдеться у заяві.

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У Посольстві наголосили, що вітають заяви правоохоронців про те, що обставини загибелі журналіста будуть розслідувані. "Ми вітаємо заяви поліції і генерального прокурора, що обставини його вбивства будуть повністю розслідувані, і винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також у дипвідомстві висловили співчуття колезі Шеремета та партнеру Олені Притулі, його родині, колегам з "Української правди", друзям та захисникам свободи слова і ЗМІ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".