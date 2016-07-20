ЄС вимагає притягнути вбивць Шеремета до відповідальності - заява

Відповідна заява речника Зовнішньої служби ЄС була розповсюджена у середу в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Подібні атаки є неприйнятними, має бути проведене швидке та прозоре розслідування з тим, щоб притягнути винних у цьому злочині до відповідальності", - йдеться у заяві.

В ЄС висловили співчуття родині, друзям і колегам журналіста. "Євросоюз стоїть поряд з українською владою у відстоюванні свободи вираження думок і засобів масової інформації і продовжить роботу із захисту журналістів в їх важливій професійній роботі", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей. Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести". Нагадаємо, офіційне слідство серед версій вбивства журналіста Павла Шеремета розглядає його професійну діяльність та дестабілізацію ситуації в Києві.