Яке місто має прийняти Євробачення-2017? - опитування УНІАН
13:50, 21 липня 2016Суспільство
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Як відомо, за право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2017 році борються шість українських міст - Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон.
Фото wikimedia.org
УНІАН пропонує своїм читачам поділитися думками щодо того, яке українське місто має прийняти Євробачення-2017?
Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
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