Яке місто має прийняти Євробачення-2017? - опитування УНІАН

УНІАН пропонує своїм читачам поділитися думками щодо того, яке українське місто має прийняти Євробачення-2017?



Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.