"ДНР" передала Україні ще 23 засуджених

Як повідомляє прес-служба уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, цього разу їй були передані 23 засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі в так званій "ДНР" і виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну Україні територію.

Загалом, як зазначається в повідомленні, за рік завдяки роботі уповноваженого з прав людини було переміщено 110 засуджених з непідконтрольної уряду території.

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В рамках сьогоднішньої процедури передачі засуджених Лутковська обговорила з так званою "уповноваженою з прав людини у ДНР" Дарією Морозовою питання стану дотримання прав дітей, полонених і затриманих.

Нагадаємо, у липні 2015 року відбулася передача перших 9 українських засуджених. Під час другої передачі 5 серпня 2015 року вдалося забрати 20 в’язнів з Донецького слідчого ізолятора. 8 грудня 2015 року проведено третю успішну операцію з передачі 20 засуджених, які відбували покарання у Єнакіївській виправній колонії №52. 5 лютого 2016 року 18 засуджених, які перебували в різних установах системи виконання покарань Донецької області, повернулись на контрольовану Україно територію. 20 квітня були передані ще 20 засуджених осіб з непідконтрольної території.