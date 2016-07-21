Будівництво метро у бік Одеської не відіб'ється на ціні на проїзд

Про це на зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

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Європейські партнери відзначили, що в Харкові, як і в багатьох інших містах, вартість проїзду в метро не дозволяє покривати всі витрати. Після будівництва нової станції місту доведеться також обслуговувати нове депо, відповідно, збільшаться витрати на утримання метрополітену.

На це зауваження перший віце-мер зазначив, що у зв'язку з бюджетною децентралізацією доходи міського бюджету зросли, тому місто буде готове надавати фінансову підтримку КП «Харківський метрополітен».

«Ми не маємо наміру піднімати ціни на проїзд у метро. Коли зростають тарифи, підвищувати ще й вартість проїзду ми не будемо. Це буде важке фінансове навантаження для людей», - сказав Ігор Терехов.

Також він повідомив, що терміни будівництва нових станцій залишаються колишніми. Закінчення будівництва гілки метро в бік вул. Одеської заплановано на осінь 2020 року. Цьому буде передувати комплекс підготовчих робіт – експертизи, отримання держгарантій на кредитування, проведення тендерів. Крім того, європейські фахівці підготують проект розвитку харківського метро на найближчі 50 років.

Нагадаємо, що 23 серпня в Харкові заплановано відкриття 30-ї станції метрополітену - станції метро «Перемога».

Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк готові надати Харкову кредит в сумі близько 310 млн євро на будівництво станцій метро «Державінська» і «Одеська», а також на будівництво електродепо і на придбання нових вагонів. Будівництво нової ділянки метро може стартувати вже на початку 2017 року.