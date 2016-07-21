У Львові проведуть Відкриті Кубки з різних видів спорту

«Місто вперше виділяє значні ресурси для проведення Відкритих Кубків. Наше завдання не тільки створити умови для організації заходів на якісно новому рівні, а й зробити ці заходи певною візитівкою міста. Ми прагнемо, щоб на Відкриті Кубки Львова приїжджали кращі спортсмени та команди не тільки з України, а й країн Європи», - цитує прес-служба ЛМР Володимира Шнайдера, начальника управління молоді, сім’ї та спорту.

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Слід зазначити, що відбір переможців на участь у програмі здійснювала конкурсна комісія, яка складалася з представників спортивного середовища м. Львова.

Також обов’язковою вимогою у проведення змагань є онлайн трансляція, щоб охопити більшу аудиторію любителів певного виду спорту. Загалом, Відкриті Кубки Львова у 2016 році будуть підтримані на близько 2, 7 млн.грн.